Австрия подтвердила желание провести Олимпиаду-2026

До зимних Олимпийских игр 2026 года еще восемь лет, но активная борьба за их проведение уже началась. 29 марта Олимпийский комитет Австрии направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с подтверждением намерений подать заявку на проведение Олимпиады-2026.

Австрия планирует проведение Игр в Граце и Шламдинге, сообщает ТАСС. Ранее Олимпийские игры проходили в Австрии дважды — в 1964 и 1976 годах. Тогда зимнюю Олимпиаду принимал Инсбрук.

Ранее сообщалось, что письма-подтверждения в МОК отправили в представители Национальных олимпийских комитетов Италии (на проведение соревнований претендуют Турин и Милан) и Канады (Калгари). Место проведения соревнований будет определено летом 2019 года в Милане.