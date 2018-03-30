Экс-начальника базы Тихоокеанского флота осудили за хищение топлива на 18 миллионов

В Приморье Фокинский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) за многомилионные хищения топлива для военных кораблей.

Как уточняется, суд признал его виновным в совершении 45 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере"), и приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей.

Удалось установить, что в течение полутора лет, с февраля 2013 года, подсудимый похитил почти 700 тонн горюче-смазочных материалов, которые предназначались для военных кораблей Тихоокеанского флота. Стоимость похищенного топлива превысила 18 миллионов рублей.

Суд удовлетворил гражданский иск представителя Министерства обороны РФ о взыскании причиненного ущерба более чем на 15 миллионов рублей.

Ранее подсудимый добровольно возместил часть ущерба.