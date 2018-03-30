Суд Китая вынес смертный приговор серийному насильнику, убившему 11 человек

Народный суд города Байинь (Китай) вынес смертный приговор серийному насильнику Гао Чэнъюну, который убил 11 женщин и несовершеннолетних девушек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР в пятницу, 30 марта.

Как уточняется, подсудимый признается виновным в совершении убийств, изнасилований, грабежей и расчленении трупов, передает ТАСС. В связи с этим Чэнъюн приговаривается к высшей мере наказания и будет казнен.

По данным следствия, 54-летний Гао Чэнъюн с 1988 по 2002 год совершал тяжкие преступления на территории провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия, прилегающего к ней с севера. Убийца признал свою вину. В ближайшее время приговор будет приведен в исполнение.