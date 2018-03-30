Запрещен ввоз пекинской капусты из Белоруссии в Россию

С 30 марта в Россию запрещен ввоз пекинской капусты из Белоруссии. Как сообщается на сайте Россельхознадзора, это сделано для того, чтобы не допустить импорт продукции из стран, попавших под продовольственное эмбарго. При проверке крупной партии пекинской капусты на упаковках рядом с белорусскими этикетками обнаружили маркировку Польши, передает "Россия 24".

В последнее время поставки белорусской пекинской капусты в нашу страну резко возросли. Россельхознадзор не исключает, что целые партии привозили в Белоруссию из других стран.