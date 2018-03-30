В Чили разбился военный самолет: два пилота погибли

Самолет чилийских ВВС упал во время тренировочного полета на юге страны. Оба пилота погибли. Это Родриго Валенсуэла Рамирес и Рубен Агилера Гусман. Летчики тренировочного самолета T-35 Pillan отрабатывали маневры для показательного выступление на международном авиационном салонеFIDAE. Салон пройдет с 3 по 8 апреля в Сантьяго.

Соболезнования родственникам пилотов выразил президент республики Себастьян Пиньера, сообщает ТАСС.

Впервые самолет Pillan поднялся в воздух 6 марта 1981 года в США. Он разрабатывался фирмой Piper по проекту PA-28R-300 на базе серии легких самолетов PA-32 Saratoga. Производится чилийской компанией ENAER.