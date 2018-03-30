Победа "Питтсбурга" обеспечила "Вашингтону" и "Торонто" выход в плей-офф

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" в овертайме победил "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 4:3. Благодаря этой победе "Вашингтон Кэпиталз" и "Торонто Мэйпл Ливз" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, что за столичную команду выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. В канадском клубе также есть представитель России – защитник Никита Зайцев.

В настоящий момент "Вашингтон" и "Торонто" занимают соответственно третье и четвертое места в турнирной таблице Восточной конференции. В 77 встречах оба клуба набрали 99 очков и уже не покинут кубковую восьмерку. Ранее участие в плей-офф от Восточной конференции обеспечили себе "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Бостон Брюинз".