На пожаре в Магадане пострадали ребенок и двое взрослых

Пожар в квартире на третьем этаже жилого дома Магадана потушен. Из окон квартиры в доме на Набережной улице валил густой черный дым. От огня пострадали ребенок и двое взрослых.

Очаг возгорания был на кухне квартиры, сообщает "Интерфакс". К ликвидации огня были привлечены 22 пожарных и 5 машин.

Внимание к пожарной безопасности усилено по всей России после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Здесь погибли 64 человека, при этом 41 из них – дети. После пожара проходят проверки торговых центров по стране. Результаты неутешительны: например, почти все торговые центры Камчатки не соответствуют требованиям пожарной безопасности.