Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений

Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооруженийЧитайте нас в Telegram
Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если Россия и США ее начнут. Это заявление американский президент Дональд Трамп сделал своему российскому коллеге в телефонном разговоре 20 марта. В ходе телефонного разговора Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.
"Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю", — дословно произнес Трамп. Слова Трампа передал телеканал NBC News, сообщает "Интерфакс".
Новые системы российского оружия. Представленные Путиным во время обращения к Федеральному Собранию, действительно вывели Трампа из себя, заявил американской телекомпании высокопоставленный американский чиновник.
Советники Трампа по национальной безопасности убедили президента США, что для начала конструктивного диалога с Москвой, он должен показать силу, продемонстрировать агрессивный подход. "Чтобы добиться улучшения отношений с Путиным, следует быть с ним жестче", — рекомендовали Трампу советники.
При этом NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации Трампа подчеркивают, что президент США стремится к улучшению отношений с Россией, поскольку считает это выгодным Америке.
Однако его окружение потратило месяцы на то, чтобы добиться от Трампа подписания плана поставок новых вооружений Украине и серьезного поворота в политике. При этом Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы это решение публично пропагандировалось.
Советники американского лидера по нацбезопасности заявили телеканалу NBC, что им неизвестно, будет ли личная встреча между Трампом и Путиным. Разговор с Путиным по телефону был формальной любезностью, подчеркивают они. При этом Трамп "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность". Советники, готовя телефонный разговор с Путиным для Трампа, особо подчеркнули, что президент США не должен поздравлять Путина с победой на президентских выборах. Однако Трамп этот запрет вольно или невольно нарушил.
В ходе телефонного разговора Путина и Трампа президенты договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США, заявила пресс-служба Кремля. Разговор двух лидеров носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях. После этого телефонного разговора Кремль приступил к подготовке личной встречи президентов России и США.
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