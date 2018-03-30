Остапенко в финале турнира в Майами сыграет со Стивенс

Довольно неожиданным стал состав женского финала на крупном теннисном турнире в американском Майами, призовой фонд которого 7,97 млн долларов. В решающем матче сыграют шестая ракетка турнира латвийка Елена Остапенко и американка Слоун Стивенз, "посеянная" под номером №13.

Впрочем, если бы даже финал составили соперницы Остапенко и Стивенс, то он все равно был бы неожиданным. С представительницей Латвии играла американка Даниэль Коллинз, накануне сенсационно переигравшая Винус Уильямс. Но на сей раз Коллинз была вынуждена уступить – 6:7, 3:6.

А в полуфинале против Стивенс боролась вернувшаяся в тур белоруска Виктория Азаренко, получившая в Майами Wild Card. Она проиграла американке в трех сетах – 6:3, 2:6, 1:6.