Тренер СКА Знарок: провалили второй период

Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок на пресс-конференции, посвященной итогам первой игры финальной серии Западной конференции с ЦСКА, прокомментировал поражение от столичной команды. Также он объяснил отсутствие в составе Вадима Шипачева.

"Тяжелая игра, две хорошие команды. Провальный второй период, допустили не очень свойственные ошибки. Готовимся к следующей игре", — приводит слова Знарка официальный сайт ХК СКА.

Кроме того, хоккейный специалист объяснил, почему в первой встрече в составе команды не нашлось место нападающему Вадиму Шипачеву. "Дали ему немножко отдохнуть еще", — заявил главный тренер команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, что финальная серия Западной конференции между СКА и ЦСКА будет играться до четырех побед одной из команд. Ее победитель сразится в финале Кубка Гагарина с "Ак Барсом" или "Трактором", которые 30 марта проведут первую игру финальной серии Восточной конференции.