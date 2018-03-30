Оборонец "МанЮнайтед" Люк Шоу повздорил с Жозе Моуринью

Игрок оборонительной линии клуба "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу вступил в перепалку с главным тренером команды Жозе Моуриньо по ход четвертьфинальной игры Кубка Англии против "Брайтона" (2:0). Защитнику не понравились его замена и слова наставника, что игрок не выполнил тренерских установок.

Разозленный решением Моуриньо англичанин гневно отреагировал на критику португальского специалиста и прямо в раздевалке спросил, почему все замечания достаются только ему, сообщает Спортбокс.Ru. При этом обмен обвинениями шел на повышенных тонах. Моуриньо ответил защитнику, что тот недостаточно надежно действовал в защите, а "Брайтон" в первом тайме имел слишком много свободы на его фланге.

Ранее сообщалось, что Шоу намерен найти новый клуб, так как отношения с Моуринью у него не складываются и он получает слишком мало игрового времени в составе "Манчестера".