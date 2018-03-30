Шаг в новой холодной войне: Госдеп возмущен ответом Москвы на высылку дипломатов

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Отравление Скрипаля 10 минут назад
Шаг в новой холодной войне: Госдеп возмущен ответом Москвы на высылку дипломатовЧитайте нас в Telegram
Госдеп возмущен закрытием генконсульства США в Санкт-Петербурге и высылкой 60 американских дипломатов, заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт. Этот российский ответ на аналогичные действия Вашингтона она назвала неоправданно жестким. И не исключила новых мер против Москвы со стороны Штатов. Тем временем российский телеканал RT в США уже испытал проблемы.
США возмущены высылкой 60 своих дипломатов из России и закрытием генконсульства. И хотя первым начал Вашингтон, а Москва дала абсолютно зеркальный ответ, в Госдепе заявили, что действиям России нет оправдания.
"Становится совершенно ясно, что Россия не настроена на диалог. Я хочу подчеркнуть, что нет оправдания ответным мерам России", — путанно заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.
- И когда вы говорите, что нет оправдания для российского ответа, я не уверен, что понимаю. Вы, ребята, выслали 60 их людей?
"США, вопреки многим другим странам, приняли решение выгнать российских шпионов. Мы не рассматриваем это как дипломатический ответ в духе "зуб за зуб". Россия несет ответственность за эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь", — отвечает Хезер Науэрт.
- Так вы говорите, что американские дипломаты, которые высылаются, не являются шпионами под дипломатическим прикрытием?
"Я говорю, что они работают в американском госдепартаменте. Они наши коллеги, которые отлично там служили", — проговаривается Науэрт.
Вашингтон оставляет за собой право ответить на действия Москвы, заявила Нойерт. Журналистам показалось, что это может совсем далеко зайти.
- Вы говорили о Сирии. Очевидно, существуют другие американо-российские вопросы, которые имеют здесь значение: контроль надо вооружениями, а также Северная Корея и наши усилия там. Как эта эскалация повлияет на наши отношения, на нашу способность с Россией работать по другим ключевым двусторонним вопросам?
"Я бы посмотрела на это с другой стороны, — предложила официальный представитель Госдепа США, — Россия принимает очень четкое решение, которое указывает на то, что она не заинтересована в сотрудничестве со многими странами мира".
У Единственного в Америке телеканала, который ставит под сомнение подобную точку зрения, а это RT — новые проблемы. Под угрозой вещание в американской столице и близлежащих районах.
"В конце марта телеканал RT будет исключен из пакета вещания на сразу нескольких платформах в Вашингтоне и близлежащих районах. Мы знаем, что это связано с вынужденной регистрацией канала RT в качестве "иностранного агента в США". К сожалению, это уже не первое последствие этого, с которым мы сталкиваемся, несмотря на многочисленные заверения американских властей на то, этот статус иноагента никак не повлияет на нашу журналистскую деятельность в США! Но мы продолжим вещание в Вашингтоне на других платформах ", — отметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.
Даже не понять, — услышать, партнера в таких условиях все сложнее. Генсек ООН увидел приближение новой холодной войне в отношениях России и США. Только в отличие от тех времен, заявил Антониу Гутерриш, сейчас уже нет механизмов по стабилизации ситуации. Их нужно создавать заново, убежден генсек. Но только работают над этим как раз дипломаты.
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