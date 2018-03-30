Чемпионат мира-2018: судьи из Великобритании не приглашены

Как стало известно накануне, на чемпионате мира по футболу, что пройдет в России, впервые 1938 года не будет ни одного арбитра из Великобритании. Член судейского комитета УЕФА Николай Левников объяснил это решение ФИФА тем, что ведущие английские арбитры завершили карьеру, а молодые еще не подросли.

"Ховард Уэбб завершил карьеру, а Марк Клаттенбург перешел на руководящую должность, — приводит слова Левникова "Спорт-экспресс". — Таким образом, выбыли сразу два арбитра, которые проходили по возрасту и могли работать на чемпионате мира в России".

Левников отметил, что в настоящее время в Великобритании есть множество подающих надежды молодых судей, которые, по его мнению, будут работать на чемпионате мира 2022 года в Катаре: "Считаю, что ФИФА делает абсолютно правильно, предоставляя возможность арбитрам из разных стран мира работать на мировом первенстве. Это способствует развитию футбола".