Английский "Эвертон" будет судиться с бывшим тренером Куманом

Английский "Эвертон" будет судиться с бывшим тренером КуманомЧитайте нас в Telegram
Необычный скандал разразился после увольнения голландского тренера Рональда Кумана из английского футбольного "Эвертона". Специалист продолжает получать в клубе 90% прежнего оклада согласно одному из пунктов своего контракта. При этом он уже работает в сборной Голландии.
В соглашении голландского специалиста с "ирисками" из Ливерпуля был особый пункт: если Куман найдет работу, но будет получать меньше 10% от зарплаты в "Эвертоне", то клуб компенсирует ему разницу, напоминает Спортбокс.Ru. B djn Куман возглавил сборную Голландии, где получает меньше 10% прежних денег.
"Эвертон" же даже после увольнения бывшего тренера продолжает платить большую часть прежнего оклада. И вот руководители "ирисок" сборались подать на голландца в суд. В Англии считают, что специалист вошел в сговор с представителями Королевского футбольного союза Нидерландов, выпросив у них те условия, которые финансово невыгодны "Эвертону".
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