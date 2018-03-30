Криштиану Роналду пропустит игру Примеры ради Лиги чемпионов

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду не сыграет в выездном субботнем матче испанской Примеры с "Лас-Пальмасом". Поначалу источники говорили о повреждении у португальца, но потом стало известно, что он отдыхает перед матчем Лиги чемпионов.

"Реалу" в четвертьфинале главного евротурнира достался итальянский "Ювентус", грозный соперник, с которым мадридцы в прошлом сезоне разыграли финал. И вот тренерский штаб "сливок" во главе с Зинедином Зиданом решил предоставить португальцу отдых в преддверии вторничной игры 1/4 финала Лиги чемпионов.