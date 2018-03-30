Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты-носителя "Союз"

Российское военное ведомство разместило на своем Youtube-канале видео запуска ракеты-носителя "Союз-2.1В" с космодрома "Плесецк". Вчера она вывела на орбиту комический спутник для Министерства обороны РФ. Новый аппарат называется "Космос-25252".

И сегодня же стало известно, что на космодроме "Плесецк" прошли очередные бросковые испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Успешный запуск доказал, что инженерно-конструкторские решения, заложенные в МБР, оказались правильными.