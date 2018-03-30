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Пожар в кемеровском ТЦ 6 минут назад

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30 марта 201811:02

Вслед за владелицей сгоревшего ТЦ в Кемерове задержали главу стройнадзора

Telegram/Следственный комитет РФ

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В Кемерове задержана начальник инспекции государственного строительного надзора Танзилия Комкова. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал СК России. Следователи ходатайствуют об аресте чиновницы. Кроме того, в ведомстве уточнили, что задержанную также проверят на причастность к коррупции.

Вчера правоохранительные органы задержали генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову. Именно ей принадлежит здание торгового центра "Зимняя Вишня". И уже сегодня в ее квартире прошел обыск. Богданову могут обвинить в нарушении пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более лиц.

Пожар в кемеровском ТЦ вспыхнул 25 марта. Жертвами огня стали 64 человека, среди них 41 ребенок. 9 пострадавших до сих пор находятся в больнице.

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