Вслед за владелицей сгоревшего ТЦ в Кемерове задержали главу стройнадзора

В Кемерове задержана начальник инспекции государственного строительного надзора Танзилия Комкова. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал СК России. Следователи ходатайствуют об аресте чиновницы. Кроме того, в ведомстве уточнили, что задержанную также проверят на причастность к коррупции.

Вчера правоохранительные органы задержали генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову. Именно ей принадлежит здание торгового центра "Зимняя Вишня". И уже сегодня в ее квартире прошел обыск. Богданову могут обвинить в нарушении пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более лиц.

Пожар в кемеровском ТЦ вспыхнул 25 марта. Жертвами огня стали 64 человека, среди них 41 ребенок. 9 пострадавших до сих пор находятся в больнице.