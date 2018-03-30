Неймара ждут в "ПСЖ" уже к концу апреля

Бразильский форвард французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар, получивший тяжелую травму 25 февраля во время матча чемпионата Франции с "Марселем", уже к концу апреля может вернуться в состав команды. Восстановление футболиста происходит в ускоренном темпе.

Ранее предполагалось, что Неймар пропустит около трех месяцев. Напомним, что у бразильца диагностировали растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости, сообщает ТАСС.

Теперь же ожидается, что форвард "ПСЖ" успеет провести в нынешнем чемпионате Франции три матча – против "Амьена", "Ренна" и "Кана". После этого он сможет выступить на чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.