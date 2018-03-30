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30 марта 201811:15

Американских дипломатов выселят из двух петербургских зданий

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Представители США в Петербурге обязаны освободить здание генконсульства на Фуршатской улице и резиденцию в Гродненском переулке, сообщили "Интерфакс" в МИД РФ. Другие зданий, который должны покинуть американские дипломаты, нет.

Помимо указанных двух зданий в Петербурге США снимают офис в бизнес-центре на набережкой Мойки для отдела прессы и культуры.

Охранник консульства рассказал агентству, что о прекращении работы их пока не оповещали. Охрана из граждан России продолжает выполнять свои функции. И на консульстве на Фуршатской улице, и на резиденции консула в Гродненском переулке по-прежнему висят американские флаги.

Согласно сообщению на сайте МИД РФ американские представители должны покинуть здания не позднее 31 марта.

29 марта МИД России объявил 60 американских дипломатов персонами нон грататакже было принято решение о закрытии генконсульства США в Петербурге — это зеркальный ответ на высылку наших дипломатов из Америки.

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