С Олегом Анофриевым прощаются в ЦКБ

С Олегом Анофриевым близкие, коллеги и поклонники прощаются в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве в Кунцеве. Похоронят народного артиста России на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе рядом с его домом, где он жил.

Олег Анофриев умер в возрасте 87 лет 28 марта 2018 года, напоминает телеканал "Россия 24". Актер театра и кино, певец. Он играл в фильмах "Будьте моим мужем" и "Человек с бульвара Капуцинов". Его голосом пели "Бременские музыканты" в мультфильме, а миллионы детей полюбили его колыбельную "Спят усталые игрушки".

После Школы-студии МХАТ Олег Анофриев служил в московском Центральном детском театре, театре имени Маяковского и театре имени Моссовета.

"Песни о жизни, дружбе, любви и верности в его исполнении всегда звучали искренне и проникновенно. Он обладал невероятной способностью заряжать своей особой энергией добра, — отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев. — Олег Андреевич обладал редким дарованием и был талантлив в каждом своем проявлении. Он был ярким и обаятельным артистом, замечательным режиссером и сценаристом, автором удивительно красивых песен и романсов".

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Олега Анофриева на сайте российского правительства. Он добавил, что уход Олега Анофриева – это большая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас.