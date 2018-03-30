Александр Овечкин: все устали от неудач в плей-офф

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после досрочного выхода команды в плей-офф Кубка Стэнли рассказал, что чувствуют его партнеры в преддверии решающих игр в НХЛ. По словам российского нападающего, в клубе все устали от того, что "столичные" никак не могут успешно выступить в плей-офф.

"Я знаю, что в нашей раздевалке все уже устали от того, что в нас видят хорошую команду регулярного сезона, которая не может добиться успеха в плей-офф. Я надеюсь, что с этим составом мы сможем сделать шаг вперед, задержимся в плей-офф и добьемся своего", — цитирует Овечкина РИА Новости.

Кроме того, хоккеист заявил, что перед началом сезона "Вашингтон" потерял многих ключевых игроков, однако это не помешало ему пробиться в плей-офф. "Сейчас каждый из нас понимает свою роль, и это очень важно. Мы команда, и у каждого есть свой круг обязанностей. Мы это понимаем. И это то, что отличает нас от команды, которая собралась в тренировочном лагере в начале сезона", — добавил Овечкин.

Напомним, что "Вашингтон" четвертый год подряд выходит в плей-офф Кубка Стэнли. В двух последних сезонах столичный клуб становился чемпионом регулярного чемпионата. Однако в плей-офф команда Овечкина неизменно вылетала на ранних стадиях.