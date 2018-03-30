Российским регбистам по ошибке включили гимн СССР в Германии

Гимн Советского Союза по ошибке прозвучал перед встречей российской сборной по регби с командой Германии в Кёльне, которая завершилась разгромом принимающей стороны. Само собой, инцидент не мог не попасть в объективы камер.

Матч в рамках чемпионата Европы по регби состоялся еще 18 марта, однако внимание на досадную оплошность обратили только на этой неделе. Надо отметить, что российские спортсмены не растеряли: некоторые из них продолжали петь российский гимн, кто-то переключился на советский вариант.

Более того, инцидент никак не сказался на качестве игры — встреча завершилась полнейшим разгромом сборной Германии со счетом 57:3.

По итогам турнира российская сборная заняла четвертое место, победителями стали спортсмены из Грузии.