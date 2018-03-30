Брата украинского пранкера-провокатора взяли в Архангельске с детским порно

В Архангельске следователи проводят проверку по факту обнаружения детского порно у Стаса Кувикова. Как сообщает телеграм-канал Mash, это – двоюродный брат украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков).

Этот пранкер устроил информационную провокацию в Сети, вбросив сведения о якобы "300 трупах" в пожаре в ТЦ Кемерова. Некоторые известные российские блогеры эту информацию растиражировали, но позже скрыли или удалили.

На самого же Вольнова-Кувикова в России завели уголовное дело за разжигание ненависти и заочно арестовали. В СБУ же заявили, что Украина пранкера России не выдаст.

Что же касается его двоюродного брата, проживающего в Архангельске, то, по сведениям СМИ, на самом деле местные правоохранители раскручивали дело торговцев детского порно уже давно и вышли на след одного из вероятных изготовителей.

Только на днях, когда имя Никиты Кувикова после его кощунственного вброса стало известно в Рунете и российским правоохранителям, выяснилось, что его двоюродный брат проходит по делу о детском порно.

У Стаса Кувикова были проведены обыски, в ходе которых следователи изъяли жесткие диски и допросили его. Сейчас решается вопрос о переводе Стаса Кувикова в ранг подозреваемых.

Сам он, по сведениям СМИ, поддерживает общение со своим братом-пранкером на Украине и находится с ним в хороших отношениях.