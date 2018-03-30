Пожар в "Зимней вишне": режим ЧС снят

В Кемеровской области снят режим чрезвычайно ситуации, введенный из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

Он отметил, что сейчас в приоритете – выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших и оказание адресной помощи. Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены. Здание сгоревшего ТЦ передано городской администрации.

Семьям 50 погибших деньги уже перечислены, рассказали ТАСС в департаменте соцзащиты населения Кемеровской области. Общий размер выплаты каждой семье составляет 5 миллионов за каждого погибшего – по 1 миллиону из федерального и областного бюджетов, еще 3 миллиона от совладельца "Зимней вишни", предпринимателя Дениса Штенгелова.

За каждой семьей закреплены три специалиста – психолог, медик и соцработник.

В Кемерове создан центр общественной помощи пострадавшим, который предоставляет юридическую, психологическую, организационную и социальную помощь.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек.