Астрономы заметили в другой галактике редчайшую сверхбыструю звезду

Наблюдатели обнаружили в Малом Магеллановом Облаке сверхбыструю звезду. Это первая известная сверхбыстрая звезда, относящаяся к редчайшему типу жёлтых сверхгигантов, и всего вторая сверхбыстрая звезда, обнаруженная за пределами Млечного Пути. Препринт научной статьи опубликован на сайте arXiv.org командой во главе с Кэтрин Нойген (Kathryn Neugent) из Обсерватории Лоуэлла в США.

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали об этих светилах, несущихся в пространстве со скоростью, иногда достигающей тысячи километров в секунду. Такие звёзды встречаются значительно реже, чем птицы на середине Днепра: их известно около двадцати, а вообще их в Галактике, по оценкам учёных, около тысячи. Для сравнения: всего в Млечном Пути от двухсот до четырёхсот миллиардов светил.

До сего дня был лишь один случай, когда сверхбыструю звезду обнаружили в другой галактике. Так что J01020100-7122208, как обозначили новую "спортсменку", вторая в этом списке.

Астрономы заметили её в Малом Магеллановом Облаке – галактике-спутнике Млечного Пути. Открытие было сделано с помощью наземных оптических телескопов: 4-метрового Blanco и 6,5-метрового Magellan.

Скорость светила достигает почти 500 тысяч километров в час. Но уникально в нём не только это. Звезда относится к редчайшему классу жёлтых сверхгигантов. Из ярких светил ночного неба к этому же классу принадлежат, например, Канопус и Полярная.

Звезда становится жёлтым сверхгигантом, когда в её ядре выгорает не только водород, но и гелий, и начинается термоядерное горение гелия в слоях, лежащих ближе к поверхности звезды. Это переходная стадия к состоянию красного сверхгиганта, которая длится всего несколько десятков тысяч лет. В масштабах продолжительности жизни звёзд (миллиарды лет) это буквально мгновение ока. Вдобавок в эту стадию входят только достаточно массивные светила, которых немного и самих по себе.

Авторы полагают, что J01020100-7122208 когда-то входила в состав двойной системы. Потом её компаньон взорвался как сверхновая, отвесив тем самым светилу настолько животворящего пинка, что оно, невзвидев света, понеслось через Малое Магелланово Облако.

Кстати, "Вести.Наука" ранее рассказывали, что сверхбыстрые обитатели Млечного Пути могут быть визитёрами из другой галактики.