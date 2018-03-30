Аксенов рассказал о провале врагов, самостроях и плохих дорогах

Аксенов рассказал о провале врагов, самостроях и плохих дорогахЧитайте нас в Telegram
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предателями и врагами тех, кто распространяет информацию о якобы имеющих место нарушениях прав крымских татар. Он напомнил, что за последние десятилетия серьезных мер по поддержке крымских татар не было. За прошлый же год в Симферополе открыли новую школу в микрорайоне, где преимущественно проживают крымские татары, которую не могли достроить 20 лет, а на программы по обустройству и развитию реабилитированных народов было направленно более 1,7 миллиарда рублей. В 2018 году финансирование программ будет увеличено более чем в два раза.
Аксенов также заявил, что политика международной изоляции российского Крыма провалилась, передает РИА Новости. За прошлый год на полуострове побывали более 50 международных делегаций из почти 30 стран – политики, бизнесмены, общественные деятели, журналисты. Больше всего делегаций было из Италии, Германии и Китая.
На выборах президента России в Крыму присутствовали наблюдатели из 20 стран, а на Ялтинский международный экономический форум в апреле этого года приедут 500 международных участников из 50-60 государств.
"В европейских парламентах все громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание Крыма неотъемлемой частью России. Уверен, это произойдет намного раньше, чем думают наши враги", — подчеркнул Аксенов.
Коснулся Аксенов и вопроса дорог и самостроев. Качество многих дорог на полуострове, в том числе и вновь построенных, "оставляет желать лучшего", отметил он, добавив, что "есть большие претензии подрядчиков".
"До 1 августа будет создано государственное предприятие для выполнения всех работ по строительству, обслуживанию и уборке дорог", — заявил Аксенов.
Что касается самостроев, их снос пока идет медленно, но порядок в этой сфере будет наведен, подчеркнул глава Крыма. По его мнению, темпы связаны с "нежеланием конкретных должностных лиц вести эту работу".
"Понятно, что это задевает интересы людей. Но также понятно, что многие разрешения на строительство, выданные при Украине, — это результат реализации коррупционных схем", — подчеркнул Аксенов. Он добавил, что власти нацелены на то, чтобы решения, связанные со сносом, не казались уже введенного в эксплуатацию жилого фонда. Если же избежать сноса нельзя, собственник получит компенсацию.
В прошлом году было снесено 53 объекта самовольного строительства.
Также Аксенов анонсировал открытие первого в республике Дома предпринимателя, который будет работать по принципу одного окна. Малый и средний бизнес, по словам главы Крыма, один из самых весомых, но и самых проблемных сегментов экономики полуострова.
Сейчас
Теплый разговор: Трамп не обещал Путину выиграть гонку вооружений
Картина дня
-
Владелица "Зимней вишни" за решеткой
- Откуда выселяют американцев в Петербурге
- Дочь Скрипаля начала самостоятельно есть и пить
- Россия прощается с Олегом Анофриевым
- Брата украинского пранкера-провокатора задержали в Архангельске
Самое читаемое
-
Дети остались за дверью: закрывший двери кинозала мужчина потерял в огне дочерей
- Некому хоронить: тело Мавроди четвертый день лежит в морге невостребованным
- "Мертвая рука" для буйных голов: на Западе вспомнили про последнюю защиту России
- "Я кричал – беги, слышал ее дыхание": очевидцы трагедии рассказали, как это было
- Удаляет все пятна - это обман. Роскачество назвало лучшие стиральные порошки
Авто.Вести.Ru
-
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Кемеровская трагедия: новые подробности
- У Лондона новая версия отравления Скрипалей
- В российских регионах началось половодье
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Быстро и дерзко: банк в Сокольниках ограбили за 2 минуты
- Тройной контроль: школьные столовые превращают в рестораны
- В Измайлове новоселы осваивают первую многоэтажку по программе реновации
- Дышать стало легче: на юге Москвы модернизировали очистные сооружения
- Жители подмосковного поселка оказались в транспортной блокаде
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак