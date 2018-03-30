Аксенов рассказал о провале врагов, самостроях и плохих дорогах

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предателями и врагами тех, кто распространяет информацию о якобы имеющих место нарушениях прав крымских татар. Он напомнил, что за последние десятилетия серьезных мер по поддержке крымских татар не было. За прошлый же год в Симферополе открыли новую школу в микрорайоне, где преимущественно проживают крымские татары, которую не могли достроить 20 лет, а на программы по обустройству и развитию реабилитированных народов было направленно более 1,7 миллиарда рублей. В 2018 году финансирование программ будет увеличено более чем в два раза.

Аксенов также заявил, что политика международной изоляции российского Крыма провалилась, передает РИА Новости. За прошлый год на полуострове побывали более 50 международных делегаций из почти 30 стран – политики, бизнесмены, общественные деятели, журналисты. Больше всего делегаций было из Италии, Германии и Китая.

На выборах президента России в Крыму присутствовали наблюдатели из 20 стран, а на Ялтинский международный экономический форум в апреле этого года приедут 500 международных участников из 50-60 государств.

"В европейских парламентах все громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание Крыма неотъемлемой частью России. Уверен, это произойдет намного раньше, чем думают наши враги", — подчеркнул Аксенов.

Коснулся Аксенов и вопроса дорог и самостроев. Качество многих дорог на полуострове, в том числе и вновь построенных, "оставляет желать лучшего", отметил он, добавив, что "есть большие претензии подрядчиков".

"До 1 августа будет создано государственное предприятие для выполнения всех работ по строительству, обслуживанию и уборке дорог", — заявил Аксенов.

Что касается самостроев, их снос пока идет медленно, но порядок в этой сфере будет наведен, подчеркнул глава Крыма. По его мнению, темпы связаны с "нежеланием конкретных должностных лиц вести эту работу".

"Понятно, что это задевает интересы людей. Но также понятно, что многие разрешения на строительство, выданные при Украине, — это результат реализации коррупционных схем", — подчеркнул Аксенов. Он добавил, что власти нацелены на то, чтобы решения, связанные со сносом, не казались уже введенного в эксплуатацию жилого фонда. Если же избежать сноса нельзя, собственник получит компенсацию.

В прошлом году было снесено 53 объекта самовольного строительства.

Также Аксенов анонсировал открытие первого в республике Дома предпринимателя, который будет работать по принципу одного окна. Малый и средний бизнес, по словам главы Крыма, один из самых весомых, но и самых проблемных сегментов экономики полуострова.