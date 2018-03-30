Игрок сборной России Джикия возобновил тренировки после травмы

Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия восстановился после травмы и приступил к тренировкам на футбольном поле. Напомним, что игрок "красно-белых" получил разрыв крестообразных связок колена 18 январе во время товарищеского матча с "Шанхай СИПГ".

"Первый день на поле. Два месяца позади. Начнем, а там посмотрим", — написал Джикия в Instagram. Также он разместил в соцсети свою первую тренировку. Футболист надеется, что успеет набрать форму к чемпионату мира в России.

В текущем чемпионате Георгий сыграл за "Спартак" 25 матчей, забив один мяч и отдав три результативные передачи.