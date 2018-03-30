Генпрокурора Украины не пустили в США

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пустили в США. Как стало известно изданию "Страна.ua" сразу из нескольких источников, высокопоставленный чиновник летел в Нью-Йорк, однако в Амстердаме его просто не пустили в самолет. Объяснили это тем, что у Луценко аннулирована американская виза.

В свою очередь, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган опровергла сообщение украинских СМИ. Она уточнила, что Луценко в США даже не собирался, а его 10-летнюю визу никто не аннулировал.

С Ларисой Сарган не согласен депутат Рады Дмитрий Добродомов. На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал фото генерального прокурора в самолете.

Между тем, по данным журналистов, Луценко летел в США на встречу с неназванными лоббистами, которые могли помочь ему пробиться в кресло премьер-министра Украины.