Автобус снес женщину-пешехода на востоке Москвы. Видео

Утром в минувший четверг, 29 марта, на пересечении улиц Амурской и Уральской на востоке столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и пешехода.

На записи, сделанной автомобильным регистратором, видно, что женщина попыталась пересечь проезжую часть по регулируемому переходу.

В тот момент, когда он вышла на дорогу, для машин уже горел запрещающий сигнал светофора.

Через мгновение ее сбил автобус, со сравнительно высокой скоростью завершавший проезд перекрестка.

От удара пострадавшую отбросило в сторону на несколько метров.

Степень тяжести травм, полученных пешеходом, пока не уточняется.