Теплый разговор: Трамп не обещал Путину выиграть гонку вооружений

"Если вы хотите гонки вооружений, то мы можем это устроить, но мы выиграем". Эту фразу президент США Дональд Трамп не произносил в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиров Путиным 20 марта, заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Фразу о готовности США выиграть гонку вооружений привела телекомпания NBC, сообщает ТАСС. Но Кремль опроверг, что она была произнесена в разговоре. "Эти сообщения не соответствуют действительности", — подчеркнул Песков.

Недавний телефонный разговор Путина и Трампа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал теплым. Это был деловой, конструктивный разговор, добавил он свою оценку. Президенты обсудили реальные проблемы, с которыми Москва и Вашингтон реально сталкиваются сейчас в сфере безопасности, как американцев, так и россиян.

В официальном сообщении Кремля говорилось ранее, что Трамп и Путин высказались за развитие практического взаимодействия на различных направлениях, среди которых — обеспечение стратегической стабильности и борьба с международным терроризмом.