Лыжные гонки. Тюмень, Татарстан и Коми выиграли женскую эстафету

На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре прошла женская эстафета 4х5 км. Победу одержала команда Тюменской области, за которую выступали Татьяна Алешина, Анна Жеребятьева, Ольга Кучерук и Ольга Репницына. Время чемпионок – 54 мин. 47,5 сек.

Второе место с отставанием в 6 секунд заняла первая сборная Республики Татарстан (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Диляра Сабирзянова, Анна Нечаевская). На 10 секунд от чемпионок отстали представительницы Республики Коми, где выступали именитая Ольга Рочева, Анастасия Власова, Ольга Царева, а также открытие Оли мпиады-2018 Юлия Белорукова.