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30 марта 201813:00

"Выкинули из сети вещания": Кремль изучает ситуацию с RT в США

Антон Новодережкин/ТАСС

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Прекращение вещания телеканала RT в Вашингтоне выглядит необоснованным. Юристы изучает эту ситуацию, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента также отметил, что статус иностранного агента не может быть поводом, для исключения СМИ из кабельного вещания.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала в своем микроблоге Twitter, что компания-провайдер "выкинула" RT из сети вещания. Так же она напомнила слова экс-спикера Госдепартамента США: "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии".

Напомним, что телеканал RT прекратил работу в Вашингтоне 29 марта. Это может быть связано с тем, что осенью 2017 года Министерство юстиции США потребовало внести Russia Today в список иностранных агентов.

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