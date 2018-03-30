"Выкинули из сети вещания": Кремль изучает ситуацию с RT в США

Прекращение вещания телеканала RT в Вашингтоне выглядит необоснованным. Юристы изучает эту ситуацию, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента также отметил, что статус иностранного агента не может быть поводом, для исключения СМИ из кабельного вещания.

Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания.



Из-за нашего статуса ‘иноагента’, да.



Как говаривал экс-спикер Госдепа, «добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии.» — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 марта 2018 г.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала в своем микроблоге Twitter, что компания-провайдер "выкинула" RT из сети вещания. Так же она напомнила слова экс-спикера Госдепартамента США: "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии".

Напомним, что телеканал RT прекратил работу в Вашингтоне 29 марта. Это может быть связано с тем, что осенью 2017 года Министерство юстиции США потребовало внести Russia Today в список иностранных агентов.