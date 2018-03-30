Пешеход увернулся от опрокинувшегося после столкновения авто в Петербурге

Нарушение ПДД привело к серьезной аварии, произошедшей 29 марта на пересечении улиц Зенитчиков, Краснопутиловской и Маршала Говорова в Санкт-Петербурге.

Водитель автомобиля "Лада Ларгус" попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора и был протаранен кроссовером Honda.

После столкновения "Лада" перевернулась на бок и в таком положении устремилась в сторону перехода, где как раз находились люди.

Человек, находившийся на траектории движения опрокинутого авто вовремя сориентировался и ретировался на тротуар.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.