Песков уточнил, как решается проблема "Ядрова"

Чрезвычайная ли ситуация в Волоколамском районе или нет — оценку дают власти региона и соответствующие подразделения МЧС. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в Кремле следят за ситуацией с полигоном "Ядрово".

В Кремле в курсе происходящего. Администрация президента поддерживает контакт и с руководством региона и с правительством, сообщает "Интерфакс". "Они работают. Все понимают, что проблема сложная, все понимают, что ее невозможно решить за одну ночь, но работа ведется, и этого нельзя отрицать", — пояснил Дмитрий Песков.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что проблема мусорных полигонов комплексная, она решается на основе комплексного подхода.

С 30 марта в Волоколамске вводится режим повышенной готовности. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет, пояснили в главке МЧС по Московской области.

Жителям Волоколамска уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты — респираторы и маски.

Режим повышенной готовности – это ограничения на ввоз мусора на полигон "Ядрово", регулярные замеры показателей воздуха и информирование населения.

Ситуация в Волоколамске обострилась после очередного выброса свалочного газа 21 марта. Тогда за медпомощью обратились сразу 77 детей. Также выброс сероводорода произошел 28 марта и дважды — 29 марта. Запах сероводорода чувствовался даже в Москве. Жители Волоколамска после этого вечером 29 марта собрались на митинг у администрации.

С 28 марта районное управление образования рекомендовало перенести начало занятий в школах на 10 часов. С 21 марта дети уже посещают школу по усмотрению родителей.