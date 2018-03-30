Покидающие Гуту боевики предоставляют карты минных полей

Боевые действия в Восточной Гуте прекратились уже неделю назад. Район почти полностью контролируют сирийский вооруженные силы. Кроме того, боевики, которые покидают пригород Дамаска, передают российским специалистам карты минных полей и систем подземных тоннелей. Некоторые члены вооруженных формирований добровольно помогают обезвреживать взрывные устройства в домах, расчищать завалы и баррикады, заявил начальник главного оперативного управления Генерального Штаба РФ Сергей Рудской.

Только за вчерашний день из Восточной Гуты вышли более 7 тысяч боевиков и членов их семей. В провинцию Идлиб их перевозят 129 автобусов. Между тем, по данным сирийских СМИ, пригород Дамаска покинули уже 143 тысячи мирных жителей.

Отдельно Сергей Рудской остановился на Ракке. Ситуация в ней напоминает катастрофу. В пригороде столицы провинции началось восстание коренного населения против вооруженных отрядов, которые подчиняются США. Жители недовольны тем, что боевики ведут себя как оккупанты. В самом городе тяжелая гуманитарная обстановка. Туда вернулись 95 тысяч человек, однако инфраструктура Ракки разрушена до основания: работает всего одна больница, а воду приходится брать прямо из реки Евфрат.