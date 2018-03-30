Публикация решения CAS по олимпийцам России снова отложена

Еще примерно на три недели отложена публикация мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам российских спортсменов в Сочи-2014. Документ будет доступен для всех заинтересованных лиц не ранее середины апреля.

Как уже сообщали Вести.Ru, в феврале нынешнего года CAS оправдал 28 россиян, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2014. Отстранения с россиян были сняты, медали Игр, которых их лишил Международный олимпийский комитет (МОК), были возвращены. Еще с 11 спортсменов было снято пожизненное отстранение от Олимпиад, однако их результаты в Сочи-2014 восстановлены не были.

Предполагалось, что CAS опубликует все документы по одному из спортсменов (как это сделал МОК в отношении лыжника Александра Легкова), чтобы международные федерации имели преставление о причинах принятых решений. Однако суд изменил намерение, все 39 решений будут опубликованы одновременно.

"Для того чтобы все было справедливо, чтобы соблюсти интересы спортсменов – и тех 28-ми, которые были признаны невиновными, и тех 11-ти, чья вина частично была доказана, мы приняли решение опубликовать результаты одновременно, – цитирует Спортс.Ru генерального секретаря CAS Мэттью Риба. – Ожидается, что это произойдет в середине апреля 2018 года".