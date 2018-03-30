Избиение DJ Smash: Телепнева отпустили за 200 тысяч

Пермский экс-депутат Александр Телепнев выйдет на свободу под залог в 200 тысяч рублей. Такое решение принял Свердловский райсуд Перми. Суд отказал следствию в домашнем аресте Телепнева.

Экс-депутат от "Единой России" подозревается в избиении диджея Smash Андрея Ширмана, напоминает "Интерфакс". Следователь полиции Игорь Фадеев настаивал на домашнем аресте фигуранта дела, поскольку дело имеет широкий общественный резонанс. Кроме того, за неделю до избиения диджея в полицию на экс-депутата поступило заявление о похожем избиении.

37-летний Александр Телепнев своей вины не признает. Он заявил, что драка была, а он оказался просто "не в том месте и не в то время". Официальные обвинения Телепневу планируется предъявить на первой неделе апреля после очной ставки между Ширманом и Телепневым. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений"). "Единая Россия" уже приостановила членство Телепнева в партии.

Телепнев заявил, что понес "репутационные издержки" при задержании. Он просил не брать его под домашний арест, поскольку это скажется на его работе, ему не удастся выплачивать кредит по ипотеке. Экс-депутат работает директором по строительству в коммерческой фирме. Доход на его и жены на семью с двумя детьми 3 и 6 лет составляет порядка 100-150 тысяч рублей ежемесячно.

Диджея, музыканта и продюсера Ширмана избили у ночного клуба "Дом культуры" в Перми ночью 10 февраля. С переломами лица, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга он был госпитализирован в московскую клинику. Такие травмы не случайны – Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою.

Ширман младше Телепнева на два года. Он уроженец Перми. В своих показаниях он заявил: его избили двое – Александр Телепнев и Сергей Ванкевич.