РФС посоветовал игрокам не курить кальян и отказаться от наркотиков

Российский футбольный союз сообщил о том, что за последние четыре года у российских футболистов не было ни одной положительной допинг-пробы. Тем не менее РФС составил специальную памятку для игроков, в которой спортсменам рекомендуется не курить кальян и не применять наркотические вещества.

"Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми", — говорится в официальном "Твиттере" РФС.

Там же приведена памятка для футболистов, в которой сообщается, как сохранить "абсолютную чистоту". Помимо запрещения наркотиков и кальяна, российским игрокам не рекомендуется употреблять экзотические чаи. Кроме того, им необходимо всегда предупреждать лечащих врачей о том, что они являются действующими спортсменами, а также самостоятельно проверять все лекарственные средства и спортивное питание, предлагаемые футболистам.