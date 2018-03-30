Новости Общество

Все видео этой рубрики
30 марта 201814:57 (обновлено в 15:35)

Женщины Мавроди: лишившаяся жилья простила, озолотившиеся на "МММ" - в шоколаде
Читайте нас в Telegram

В прессе после смерти основателя самой масштабной финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди появилась информация о том, что тело его якобы невостребованным уже несколько дней лежит в морге и, возможно, хоронить самого одиозного махинатора 1990-х придется за госсчет.

Известно, что в последние годы он жил один в скромной московской квартире, а умер в больнице, куда был доставлен с остановки общественного транспорта. Именно на остановке ему стало плохо с сердцем, и случайный прохожий вызвал скорую. Но спасти 62-летнего Мавроди врачи не смогли.

При этом сообщалось, что родной брат Вячеслав отказался хоронить Сергея рядом с родителями в семейном захоронении на Хованском кладбище.

В комментариях к этим публикациях в соцсетях пользователи задавались вопросом: а что, у Сергея Мавроди разве не было жены, других родственников? Кто-то вспоминал и про приемного сына Олега Газманова Филиппа – племянника Сергея Мавроди.

В это трудно поверить, ведь красавец Филипп, который учится в Великобритании и строит карьеру фотомодели, больше похож на Олега Газманова, чем на своего родного отца – Вячеслава Мавроди, брата основателя "МММ".

При этом, как пишет "Комсомолка", эти три буквы, которые рискнувшим своими сбережениями в 1990-х казались волшебными, обозначали три фамилии на "М": Мавроди (Сергей), Мавроди (его брат Вячеслав) и Муравьева.

Муравьева – девичья фамилия Марины, которая в браке с Вячеславом Мавроди родила Филиппа, а когда мужу стал светить срок за "МММ", развелась с ним и позже вышла замуж за Олега Газманова. Певец воспитал сына как родного, и многие думают, что это так и есть.

Вполне преуспевает и бывшая жена Сергея Мавроди Елена Павлюченко. На ней основатель "МММ" женился, когда ему было уже 38. 24-летняя красавица с Украины, получившая в 1989 году приз зрительских симпатий на конкурсе "Мисс Запорожье", приехала покорять Москву, а заодно – на конкурсе "Утренняя звезда" — покорила и Сергея Мавроди.

Говорят, он потерял от нее голову, что аферисту в принципе не было свойственно. Мавроди подарил ей агентство "МММ-моделс", она же была для него не только женой, но и "связной" по делам финансовой пирамиды.

Правда, после развода, состоявшегося перед тем, как Сергею Мавроди отправиться в тюрьму, Елена ушла в тень.

Но, по сведениям прессы, Елена вела и продолжает вести вполне обеспеченную жизнь, проживая вместе с дочерью от Сергея Мавроди в собственном доме в Подмосковье.

Правда, после развенчания грандиозной аферы "МММ" и ареста бывшего мужа ей пришлось не просто скрыться от людских глаз, но даже изменить внешность и имя.

Рядом с Сергеем Мавроди и Еленой в самые "звездные" годы "МММ" была и еще одна женщина – младшая сестра жены Оксана Павлюченко. Вслед за старшей сестрой она приехала с Украины в Москву, получила в Плехановском институте специальность налогового инспектора и стала не только компаньоном Мавроди, но и помогала ему проворачивать финансовые аферы.

Украинское издание "Комсомолки" пишет о том, что в конце 1990-х они организовали в Интернете виртуальную биржу под названием "StockGeneration", в игру на которой были вовлечены больше 200 тысяч человек, в основном – из зарубежных стран, главным образом из США.

Просуществовав некоторое время, биржа бесследно исчезла, обманув десятки тысяч людей на сумму около 70 миллионов долларов.

В 2000 году Павлюченко и Мавроди были объявлены в розыск Интерполом. Однако затем суд США решил, что созданная мошенниками афера является обычной компьютерной игрой, в которой могут быть как проигравшие, так и победители, и дело закрыли. Избежав наказания, Павлюченко-младшая вышла замуж, осталась в Москве и живет вполне обеспеченной жизнью.

Тем временем новость о том, что Сергея Мавроди хоронить якобы некому, не прошла мимо благотворительной организации "Дом друзей Доктора Лизы". Ее представители съездили в морг, где пятые сутки лежит тело "великого комбинатора" 1990-х. Они узнали, что родственники все-таки оплачивают необходимые расходы, чтобы по-человечески проводить Мавроди в мир иной.

Однако, как написала в своем "Фейсбуке" директор благотворительного центра Лана Журкина, "Дом друзей" "готов подхватить, если что-то пойдет не так". При этом она рассказала об одной подопечной их центра по имени Галя.

Женщина осталась на улице после того, как продала квартиру и вложила деньги в "МММ". Перед смертью, пишет Лана, Галя "простила пирамидостроителя, признав, что стала жертвой исключительно своей жадности".

Позже, днем 29 марта, стало известно, что тело Сергея Мавроди забрала из морга его экс-супруга. Как сообщил Business FM бывший адвокат основателя финансовой пирамиды Александр Молохов, материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников "МММ". Пройдут они, скорее всего, 31 марта в закрытом режиме, место похорон держится в тайне.

Сейчас

15:09

Москва велела Лондону сократить число своих дипломатов до достижения паритета

13:30

Сотрудники Минюста США вывезли из Чехии россиянина Евгения Никулина

12:35

Теплый разговор: Трамп не обещал Путину выиграть гонку вооружений

12:09

Генпрокурора Украины не пустили в США

11:23

Пожар в "Зимней вишне": режим ЧС снят

10:38

В Кемерове задержали главу стройнадзора

10:03

Минобороны опубликовало видео запуска "Союза"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Москва велела Лондону сократить число своих дипломатов до достижения паритета

Москва велела Лондону сократить число своих дипломатов до достижения паритета

30 минут назад
Никулина вывезли из Чехии в США, не предупредив его адвоката

Никулина вывезли из Чехии в США, не предупредив его адвоката

36 минут назад
В столице проводится масштабная проверка торговых центров

В столице проводится масштабная проверка торговых центров

1 час назад
В Минобороны РФ прокомментировали чудесное исцеление отравленного "Новичком" британца

В Минобороны РФ прокомментировали чудесное исцеление отравленного "Новичком" британца

3 часа назад
Следком сообщил подробности "порнодела", связанного с братом украинского пранкера-провокатора

Следком сообщил подробности "порнодела", связанного с братом украинского пранкера-провокатора

38 минут назад
Женщины Мавроди: лишившаяся жилья простила, озолотившиеся на "МММ" - в шоколаде

Женщины Мавроди: лишившаяся жилья простила, озолотившиеся на "МММ" - в шоколаде

52 минуты назад
Избиение DJ Smash: Телепнева отпустили за 200 тысяч

Избиение DJ Smash: Телепнева отпустили за 200 тысяч

1 час назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
Теплый разговор: Трамп не обещал Путину выиграть гонку вооружений

Теплый разговор: Трамп не обещал Путину выиграть гонку вооружений

2 часа назад
Российские дипломаты хотят навестить дочь Скрипаля, которой стало лучше

Российские дипломаты хотят навестить дочь Скрипаля, которой стало лучше

1 час назад
С Олегом Анофриевым прощаются в ЦКБ

С Олегом Анофриевым прощаются в ЦКБ

4 часа назад
Песков уточнил, как решается проблема "Ядрова"

Песков уточнил, как решается проблема "Ядрова"

2 часа назад
Новейший ЗРК "Багульник" успешно прошел испытания

Новейший ЗРК "Багульник" успешно прошел испытания

3 часа назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
У России мотивов не было: США больше всех были заинтересованы в отравлении Скрипаля

У России мотивов не было: США больше всех были заинтересованы в отравлении Скрипаля

20 минут назад
Прорывное направление: столичные больницы осваивают ядерную диагностику

Прорывное направление: столичные больницы осваивают ядерную диагностику

28 минут назад
В США откопали детёныша тираннозавра

В США откопали детёныша тираннозавра

37 минут назад
Как функционально обустроить однушку в 36 квадратов

Как функционально обустроить однушку в 36 квадратов

49 минут назад
Школьницы избили двух старшеклассниц под Волгоградом

Школьницы избили двух старшеклассниц под Волгоградом

52 минуты назад
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет. В чём причина?

Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет. В чём причина?

1 час назад
Песков не хочет "публичить" запись откровенного разговора со студентами

Песков не хочет "публичить" запись откровенного разговора со студентами

1 час назад
На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

1 час назад
Вера Брежнева призвала бойкотировать ТЦ, но поклонники ее не поняли

Вера Брежнева призвала бойкотировать ТЦ, но поклонники ее не поняли

1 час назад
Покидающие Гуту боевики предоставляют карты минных полей

Покидающие Гуту боевики предоставляют карты минных полей

2 часа назад
Россия хочет добрых отношений с США, но вынуждена отвечать на беззаконие

Россия хочет добрых отношений с США, но вынуждена отвечать на беззаконие

2 часа назад
"Выкинули из сети вещания": Кремль изучает ситуацию с RT в США

"Выкинули из сети вещания": Кремль изучает ситуацию с RT в США

2 часа назад
Пешеход увернулся от опрокинувшегося после столкновения авто в Петербурге

Пешеход увернулся от опрокинувшегося после столкновения авто в Петербурге

2 часа назад
"Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода

"Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода

3 часа назад
Генпрокурора Украины не пустили в США

Генпрокурора Украины не пустили в США

3 часа назад
Автобус снес женщину-пешехода на востоке Москвы. Видео

Автобус снес женщину-пешехода на востоке Москвы. Видео

3 часа назад
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

3 часа назад
Аксенов рассказал о провале врагов, самостроях и плохих дорогах

Аксенов рассказал о провале врагов, самостроях и плохих дорогах

3 часа назад
Контрактники вытесняют срочников. В этом году в России призовут меньше новобранцев

Контрактники вытесняют срочников. В этом году в России призовут меньше новобранцев

4 часа назад
Российским регбистам по ошибке включили гимн СССР в Германии

Российским регбистам по ошибке включили гимн СССР в Германии

4 часа назад
В Москве водителей призвали не спешить с "переобувкой"

В Москве водителей призвали не спешить с "переобувкой"

4 часа назад
Искусственное замедление iPhone теперь можно отключить

Искусственное замедление iPhone теперь можно отключить

5 часов назад
Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты-носителя "Союз"

Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты-носителя "Союз"

5 часов назад
Солистки группы Spice Girls станут героинями мультфильма

Солистки группы Spice Girls станут героинями мультфильма

5 часов назад
Что позволит США начать войну: 3 последних события

Что позволит США начать войну: 3 последних события

5 часов назад
В трейлере "Мира Дикого Запада" спрятан ужасающий рекламный ролик

В трейлере "Мира Дикого Запада" спрятан ужасающий рекламный ролик

5 часов назад
В шаге от диабета: главные вопросы об опасности ожирения и здоровом образе жизни

В шаге от диабета: главные вопросы об опасности ожирения и здоровом образе жизни

6 часов назад
Криптовалюты: худший квартал в истории

Криптовалюты: худший квартал в истории

7 часов назад
Экс-начальника базы Тихоокеанского флота осудили за хищение топлива на 18 миллионов

Экс-начальника базы Тихоокеанского флота осудили за хищение топлива на 18 миллионов

8 часов назад
На космодроме Плесецк прошли испытания новой баллистической ракеты "Сармат"

На космодроме Плесецк прошли испытания новой баллистической ракеты "Сармат"

12 часов назад
Фестиваль Ростроповича: с оркестром "Вена-Берлин" выступит пианист Рудольф Бухбиндер

Фестиваль Ростроповича: с оркестром "Вена-Берлин" выступит пианист Рудольф Бухбиндер

21 час назад
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21