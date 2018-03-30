Женщины Мавроди: лишившаяся жилья простила, озолотившиеся на "МММ" - в шоколаде

В прессе после смерти основателя самой масштабной финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди появилась информация о том, что тело его якобы невостребованным уже несколько дней лежит в морге и, возможно, хоронить самого одиозного махинатора 1990-х придется за госсчет.

Известно, что в последние годы он жил один в скромной московской квартире, а умер в больнице, куда был доставлен с остановки общественного транспорта. Именно на остановке ему стало плохо с сердцем, и случайный прохожий вызвал скорую. Но спасти 62-летнего Мавроди врачи не смогли.

При этом сообщалось, что родной брат Вячеслав отказался хоронить Сергея рядом с родителями в семейном захоронении на Хованском кладбище.

В комментариях к этим публикациях в соцсетях пользователи задавались вопросом: а что, у Сергея Мавроди разве не было жены, других родственников? Кто-то вспоминал и про приемного сына Олега Газманова Филиппа – племянника Сергея Мавроди.

В это трудно поверить, ведь красавец Филипп, который учится в Великобритании и строит карьеру фотомодели, больше похож на Олега Газманова, чем на своего родного отца – Вячеслава Мавроди, брата основателя "МММ".

При этом, как пишет "Комсомолка", эти три буквы, которые рискнувшим своими сбережениями в 1990-х казались волшебными, обозначали три фамилии на "М": Мавроди (Сергей), Мавроди (его брат Вячеслав) и Муравьева.

Муравьева – девичья фамилия Марины, которая в браке с Вячеславом Мавроди родила Филиппа, а когда мужу стал светить срок за "МММ", развелась с ним и позже вышла замуж за Олега Газманова. Певец воспитал сына как родного, и многие думают, что это так и есть.

Вполне преуспевает и бывшая жена Сергея Мавроди Елена Павлюченко. На ней основатель "МММ" женился, когда ему было уже 38. 24-летняя красавица с Украины, получившая в 1989 году приз зрительских симпатий на конкурсе "Мисс Запорожье", приехала покорять Москву, а заодно – на конкурсе "Утренняя звезда" — покорила и Сергея Мавроди.

Говорят, он потерял от нее голову, что аферисту в принципе не было свойственно. Мавроди подарил ей агентство "МММ-моделс", она же была для него не только женой, но и "связной" по делам финансовой пирамиды.

Правда, после развода, состоявшегося перед тем, как Сергею Мавроди отправиться в тюрьму, Елена ушла в тень.

Но, по сведениям прессы, Елена вела и продолжает вести вполне обеспеченную жизнь, проживая вместе с дочерью от Сергея Мавроди в собственном доме в Подмосковье.

Правда, после развенчания грандиозной аферы "МММ" и ареста бывшего мужа ей пришлось не просто скрыться от людских глаз, но даже изменить внешность и имя.

Рядом с Сергеем Мавроди и Еленой в самые "звездные" годы "МММ" была и еще одна женщина – младшая сестра жены Оксана Павлюченко. Вслед за старшей сестрой она приехала с Украины в Москву, получила в Плехановском институте специальность налогового инспектора и стала не только компаньоном Мавроди, но и помогала ему проворачивать финансовые аферы.

Украинское издание "Комсомолки" пишет о том, что в конце 1990-х они организовали в Интернете виртуальную биржу под названием "StockGeneration", в игру на которой были вовлечены больше 200 тысяч человек, в основном – из зарубежных стран, главным образом из США.

Просуществовав некоторое время, биржа бесследно исчезла, обманув десятки тысяч людей на сумму около 70 миллионов долларов.

В 2000 году Павлюченко и Мавроди были объявлены в розыск Интерполом. Однако затем суд США решил, что созданная мошенниками афера является обычной компьютерной игрой, в которой могут быть как проигравшие, так и победители, и дело закрыли. Избежав наказания, Павлюченко-младшая вышла замуж, осталась в Москве и живет вполне обеспеченной жизнью.

Тем временем новость о том, что Сергея Мавроди хоронить якобы некому, не прошла мимо благотворительной организации "Дом друзей Доктора Лизы". Ее представители съездили в морг, где пятые сутки лежит тело "великого комбинатора" 1990-х. Они узнали, что родственники все-таки оплачивают необходимые расходы, чтобы по-человечески проводить Мавроди в мир иной.

Однако, как написала в своем "Фейсбуке" директор благотворительного центра Лана Журкина, "Дом друзей" "готов подхватить, если что-то пойдет не так". При этом она рассказала об одной подопечной их центра по имени Галя.

Женщина осталась на улице после того, как продала квартиру и вложила деньги в "МММ". Перед смертью, пишет Лана, Галя "простила пирамидостроителя, признав, что стала жертвой исключительно своей жадности".

Позже, днем 29 марта, стало известно, что тело Сергея Мавроди забрала из морга его экс-супруга. Как сообщил Business FM бывший адвокат основателя финансовой пирамиды Александр Молохов, материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников "МММ". Пройдут они, скорее всего, 31 марта в закрытом режиме, место похорон держится в тайне.