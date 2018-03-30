В столице проводится масштабная проверка торговых центров

Больше сотни торговых центров в Москве и области уже проверили на пожарную безопасность. Рейды проводят специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратуры, к ним присоединились и общественные организации. Нарушений десятки: горючие материалы, неработающие системы оповещения и отсутствие элементарных огнетушителей. Кому грозит закрытие на этот раз?

— Проверяем действие автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей в случае пожара.

А в ответ — тишина: пожарная сигнализация в этом торговом центре на Открытом шоссе не работает.

— Сигнал на охрану пошел, но оповещение, как мы видим, молчит.

Сигнал тревоги слышен только из помещения охраны. Сотрудники оправдываются: еще недавно все работало.

— Внимание, пожарная тревога!

— То есть, оповещение только охрана слышит?

Внушительный десант из прокуроров, инспекторов МЧС и бойцов Росгвардии проверяет сейчас все торговые центры в Москве. И почти в каждом находят грубые нарушения.

— Вы говорили, что все щиты открыты, а этот закрыт почему-то. Как так вышло?

Этот взволнованный человек здесь главный по пожарной безопасности. Сначала убегает за ключами. Затем, когда ни один не подходит, выламывает дверь щитка вручную — но там пусто. Объяснения находятся тут же.

— Украли, и все!

— Как украли?

— У нас рукава воруют, арматуры воруют, наконечники с рукавов воруют.

Кучи окурков, недопитые бутылки с алкоголем — эвакуационный выход превратили в место отдыха. Таблички: "Курение запрещено" висят тут скорее для антуража. Дальше — не лучше.

— Пути эвакуации ведут через этот магазин. Второй эвакуационный выход у вас проложен через магазин посуды. Это является нарушением требований пожарной безопасности.

"В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: торговля и хранение на путях эвакуации, отсутствие вторых эвакуационных выходов, неисправная система оповещения людей при пожаре. По результатам проверки также выявлены нарушения миграционного законодательства. По всем нарушением будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", — рассказала старший помощник прокурора Преображенской межрайонной прокуратуры Наталья Рассейкина.

А этот торговый центр на северо-западе столицы специализируется на семейном и детском отдыхе. Видно, что тут экстренно готовятся к проверкам. Вот сотрудник торопится установить огнетушитель на место. А вот совершенно новые таблички с планом эвакуации — на них еще не успели поставить печати и подписи.

Но путь к эвакуационному выходу почему-то закрывает плакат из горючего материала, а одна из дверей и вовсе закрыта по техническим причинам. На такие нарушения инспекторы обещают реагировать жестко.

"Предусмотрена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. На должностных лиц это денежный штраф от шести до 15 тысяч рублей. На юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей", — говорит заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Андрей Бычков.

Если администрация не устранит нарушения, торговые центры ждет закрытие. В ближайшее время сотрудники прокуратуры и инспекторы МЧС планируют завершить тотальную проверку всех мест массового скопления людей в столице.