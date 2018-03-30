Саратовский дворник отправился косить лед триммером

Инновационный метод борьбы со льдом придумал саратовский дворник, вышедший на неравный бой с газонокосилкой в руках. Дорогу он не расчистил, но своим упорством привел в изумление жителей 1-го Топольчанского проезда, один из которых снял весенний покос льда на видео.

"Дядя триммером косит лед. Вот дурачина!" — пояснял автор записи происходящее маленькому сыну, который был краток в своей характеристике действий дворника: "Смехота!".

Впрочем, нашлись и те, кто нашел в его поступке толику здравого смысла. "Спасибо надо сказать этому человеку, что края у колеи сгладил, чтобы можно было с дороги съехать и припарковаться", — пояснил один из пользователей.