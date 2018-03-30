Футбольный "Краснодар" опроверг информацию об уходе Смолова

Функционеры футбольного клуба российской премьер-лиги "Краснодар" опровергают информацию, что лидер команды Федор Смолов готов уйти в английский "Вест Хэм Юнайтед" еще до чемпионата мира-2018. Об этом заявили главный тренер "быков" Игорь Шалимов и глава пресс-службы Даниил Данильченко.

"Я ничего не знаю, это просто написал кто-то, — цитирует Шалимова "Спорт-экспресс". – И я не хочу говорить на эту тему. Кто-то пишет, а я должен говорить. Нет ни у кого никакой информации".

"Факт – это когда клубы достигли договоренностей и объявили об этом официально, — вторит тренеру и руководитель пресс-службы. – Таких "вбросов" в течение года бывает несколько сотен по поводу разных игроков. Мы это не комментировали и не будем комментировать".

При этом целый ряд российских и британских изданий распространили информацию, что руководство "Вест Хэма" уверено в переходе 28-летнего Смолова. За него англичане готовы заплатить "Краснодару" 15 млн фунтов стерлингов.