Песков не хочет "публичить" запись откровенного разговора со студентами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает цензурой просьбу не публиковать запись своего выступления перед студентами Высшей школы экономики, сообщает ТАСС. Речь, по его словам, идет о недопонимании. "Что касается журналистов, то мы просто не договорились в начале, точнее, не точно договорились", — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что "ничего страшного в этом нет", хотя действительно просил его разговор со студентами "никак не публичить". Эту просьбу пресс-секретарь президента объяснил тем, что разговор, по его мнению, не был открытым.

Песков считает, что после того, как информация все же была обнародована, необходимости публиковать запись по-прежнему нет. "И так все доступно", — сказал он.