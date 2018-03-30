Прорывное направление: столичные больницы осваивают ядерную диагностику

Революционный метод обследования выявляет опасные заболевания на молекулярном уровне. Первый такой аппарат установлен в институте имени Склифосовского, скоро они появятся и в других клиниках. Город включил процедуру в список бесплатных медицинских услуг. Как работает этот метод, и для кого предназначен?

Медлить нельзя ни минуты: крупный тромб заблокировал сосуды в легких больного. Нужна ли срочная операция или поможет терапия тромболитиками? Таких пациентов в НИИ Склифосовского прямо из скорой отправляют в отделение радиоизотопной диагностики. Методы ядерной медицины — самые быстрые и точные.

Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф или ОФЭКТ — это самый передовой метод в современной диагностике. Аппарат способен распознать патологические процессы в организме на молекулярном уровне с помощью радиоактивного вещества.

— Радиоактивность у нас спрятана в этом шкафу. У нас там стоят генераторы.

Для каждого пациента рассчитывают индивидуальную дозу в зависимости от того, какой орган необходимо обследовать. Радиофармпрепарат готовят на основе изотопа технеция-99: он дает минимальную лучевую нагрузку и исчезает из организма уже на следующий день, разрешен даже детям и аллергикам.

"Если рентгеновский аппарат пропускает излучение через человека, то это — воспринимающее устройство. То есть, источником является сам человек. Вы вводите изотоп внутривенно для того, чтобы посмотреть, допустим, кости скелета или функцию печени — что угодно", — объясняет заведующая научным отделением радиоизотопной диагностики НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Наталья Кудряшова.

Аппарат совмещает в себе компьютерный томограф и гамма-камеру. С его помощью врачи получают объемные снимки и целый фильм, который показывает, правильно ли работает орган в динамике.

Травма печени, воспаление желчного пузыря, опухоль кишечника — причину острой боли в животе определяет в считаные минуты. И это лучший способ, чтобы оценить состояние после инфаркта и инсульта.

— Случился инфаркт. После мне сказали, что еще какой-то один клапан не работает. Вот, здесь обследование прохожу.

Следующего пациента доставили в больницу с гипертоническим кризом, но возникло подозрение и на почечную недостаточность.

"Радиофармпрепарат из периферического кровяного русла захватывается почками и начинает фильтроваться. Таким образом, вы можете оценить и кровоток почки, и непосредственно саму ее функцию", — объясняет врач.

Новейшие методы ядерной медицины в этом году внесли в московский городской реестр услуг: 44 вида исследований доступны бесплатно по ОМС. Это уже привело к революции в лечении самого распространенного вида онкологии.

"Рак молочной железы, сцинтиграфия сторожевого лимфоузла — те лимфоузлы, которые зачастую хирурги не могут понять: пораженные они или не пораженные, какие лимфоузлы надо убирать, чтобы при этом не возникли осложнения в виде отека руки после операции. Вот это — действительно совершенно прорывное направление", — говорит главный внештатный специалист по лучевой диагностике Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

Именно благодаря введению в структуру ОМС отделения радионуклеидной диагностики появятся во многих больницах Москвы. Уже прошло масштабное обучение врачей, чтобы они чаще направляли своих пациентов на такие исследования и делали назначения, только увидев точную картину болезни.