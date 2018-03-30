Волейбол. Француз Н'Гапет заменит Леона в казанском "Зените"

Ведущий волейболист сборной Франции и итальянского клуба "Модена" Эрвин Н'Гапет в ближайшие два года будет выступать в составе казанского "Зенита". В составе своей национальной команды француз был чемпионом Европы и дважды выигрывал Мировую лигу, становясь MVP турнира.

"Лучший игрок мира бразилец Леон уходит из "Зенита", – цитирует Н'Гапета издание "Спорт-экспресс". – Меня призвали заменить его, и я не мог сказать "нет". Это бы означало, что я испугался. Как только они мне позвонили, я сказал "да". Хотя мог бы выбрать более легкий путь в Азию".

По словам игрока, он принял решение уйти из "Модены" по двум причинам: "Во-первых, я за четыре с половиной года выиграл с ней все, кроме Лиги чемпионов, во-вторых, Радостин Стойчев не мой тип тренера. Он ограничивает мою свободу на площадке. Представители "Зенита" заявили, что знают мой стиль игры и в Казани у меня будет свобода действий. То, что Владимир Алекно [тренер "Зенита", — прим. ред.] знает французский язык и французский волейбол – еще один плюс".

В сезоне 2013-2014 Н'Гапет уже играл в России за "Кузбасс", однако самовольно покинул кемеровскую команду после 6-го тура чемпионата, сославшись на семейные обстоятельства. За "Модену" Нгапет выступал с февраля 2014 года.