У России мотивов не было: США больше всех были заинтересованы в отравлении Скрипаля

США больше всех были заинтересованы в инциденте в Солсбери, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Парламентарий сообщил РИА Новости, что в деле отравления британского шпиона, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии еще предстоит тщательно разобраться, однако уже сейчас ему ясно, что за этим стоит Вашингтон.

Он полагает, что результаты расследования покушения могут привести к отставкам в правительстве Великобритании и ее спецслужбах, поскольку, по мнению Климова, Лондон обвинил во всем Россию бездоказательно.

В свою очередь, как передает "Интерфакс", посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы не было мотивов для отравления Сергея Скрипаля и его дочери. "Был ли у нас мотив для убийства Скрипаля накануне президентских выборов в России? Конечно, нет", — сообщил дипломат в интервью телеканалу NBC.

Он подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что Россия имеет отношение к произошедшему и он не знает, действительно ли для отравления Скрипалей использовалось нервнопаралитическое вещество "Новичок".

Говоря об ответных действиях РФ на высылку российских дипломатов из Великобритании и ряда других стран в связи с делом Скрипаля, Антонов сообщил, что на удар по щеке следует отвечать тем же самым.

Вместе с тем, в министерстве иностранных дел России проинформировали мировую общественность о том, что Москва готова взаимодействовать с Лондоном в деле расследования покушения на Скрипалей – "в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в г.Солсбери".