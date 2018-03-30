Луценко призвал уволить главу Специальной антикоррупционной прокуратуры

Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого хочет уволить генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он направил на него жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с обвинением в дисциплинарных нарушениях.

Формально генпрокурор Украины назначает руководителя антикоррупционной спецпрокуратуры, отмечает РИА Новости. Но сделать это без выводов квалификационно-дисциплинарной комиссии не может.

Холодницкий стал спецпрокурором по антикоррупционным делам в декабре 2014 года. Назара Холодницкого подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что против Холодницкого возбуждено уголовное дело. Следствие уже засвидетельствовало подстрекательство со стороны прокуроров к даче ложных показаний. Этих данным, считает Сытник, достаточно как для увольнения Холодницкого, так и для привлечения его к уголовной ответственности.