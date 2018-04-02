Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарствоЧитайте нас в Telegram
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка — и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 17-летней Карине Коноваловой из Воронежской области.
У девочки тяжелое злокачественное заболевание крови — острый лимфобластный лейкоз. После нескольких курсов химиотерапии болезнь отступила, Карина начала жить обычной жизнью, но лейкоз вернулся. Единственный способ спасения — трансплантация костного мозга. Однако чтобы можно было провести операцию, необходимо вывести девочку в состояние ремиссии, а для этого срочно необходим дорогой препарат блинцито (блинатумомаб). Государство не оплачивает это лекарство, а купить его самостоятельно семья девочки не в силах...
Из письма Оксаны Коноваловой, мамы Карины:
"В июне 2014 года у дочки сильно заболела правая нога, на скорой Карину доставили в больницу, врачи предполагали воспаление костной ткани. Но по результатам анализов поставили страшный диагноз: лимфобластный лейкоз — злокачественное заболевание кроветворной системы. Карина перенесла несколько курсов химии и лучевой терапии. И в августе 2016 года наконец-то наступила долгожданная ремиссия! Дочка буквально ожила: поступила в колледж, учится на менеджера по туризму, стала старостой группы, начала посещать театральную студию. Но в апреле прошлого года болезнь вернулась. Врачи сказали: единственный шанс спасти Карину — трансплантация костного мозга. Оплатить поиск донора в международном регистре и его активацию помогли читатели Русфонда, огромное всем спасибо! Трансплантация была назначена на январь. Но проводить ее можно только в состоянии ремиссии, а у дочки как раз в январе самочувствие резко ухудшилось — произошел рецидив. Экстренно созванный консилиум врачей назначил Карине препарат блинцито (блинатумомаб), который поможет достичь необходимой ремиссии. Но этот препарат не входит в список льготных, его надо покупать самим. А стоит лекарство очень дорого, сумма для нас с мужем непосильная. Прошу вас, помогите спасти дочь!"
Для спасения Карины Коноваловой не хватает 865 783 рублей.
Детский онколог Воронежской областной детской клинической больницы №1 Наталья Юдина: "Решением консилиума Карине назначена терапия инновационным препаратом блинцито (блинатумомаб). Это единственный вариант лечения, который поможет достичь состояния ремиссии, в результате станет возможным проведение трансплантации костного мозга".
Внимание! Цена лекарства 1 879 906 рублей
35 018 рублей собрали телезрители "TV Губерния"
979 105 рублей собрали читатели Русфонда
Не хватает 865 783 рублей
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,277 миллиарда рублей. В 2018 году собрано 342 834 684 рублей (на 29 марта), помощь получили 479 детей.
В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга. Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России.
Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане.
Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса".
Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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