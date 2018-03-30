Израиль объявил закрытой военной зоной территорию, прилегающую к Газе

Израильские вооруженные силы стянули свои подразделения к границе с сектором Газа. Территория рядом с разделительным забором объявлена закрытой военной зоной. Спецназ, снайперы, боевые машины и беспилотники должны остановить прорыв палестинцев, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра обороны еврейского государства Авигдора Либермана.

Сейчас в секторе Газа проходит масштабная протестная акция, посвященная Дню земли. По оценкам израильтян на нее собрались около 17 тысяч палестинцев. Они забрасывают камнями и "коктейлями Молотова" разделительный забор и военнослужащих ЦАХАЛа. Солдаты отвечают огнем. Палестинский портал "Маан" пишет о 5 погибших и около 400 пострадавших. Авигдор Либерман призвал граждан арабского государства не приближаться к границе и не рисковать своими жизнями.

Протестные акции в День земли проходят с 1976 года. Тогда погибли шесть молодых палестинцев, которые выступали против отчуждения земель. Пик массовых выступлений запланирован на 15 мая. В этот день ожидается многомиллионная демонстрация, которая двинется к разделительному забору между Израилем и Газой.