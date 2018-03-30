Убитого ополченца Гиви вызвали в украинский суд

Пвалоградский районный суд Днепропетровской области Украины вызвал на заседание покойного командира батальона ополчения ДНР Михаила Толстых по прозвищу Гиви, пишут "Украинские новости".

В судебной повестке перечисляются статьи УК, в нарушении которых обвиняют Гиви. Среди них теракт и незаконное лишение свободы. Заседание назначено на 5 апреля.

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в собственном кабинете. В феврале 2018 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что установлены все, кто причастен к этому убийству.